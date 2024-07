Stati Uniti, l’inflazione rallenta a giugno

11/07/2024 14:42

Alessandro La Volpe è il nuovo amministratore delegato di IBM Italia, succedendo a Stefano Rebattoni, che diventa general manager per l’area Nordic, Central and Eastern Europe e mantiene la presidenza di IBM Italia. La Volpe ha ricoperto vari ruoli di responsabilità all’interno dell’azienda, tra cui vice president global per Sustainability sales e Software as a service.