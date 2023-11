Starbucks alza il velo sui conti e batte le attese: titolo sale del 6% nel premarket

Starbucks ha riportato utili e ricavi trimestrali superiori alle aspettative degli analisti. Le azioni della società sono salite di oltre il 6% nelle contrattazioni premercato.

Nel dettaglio la società ha registrato utili per azione a 1,06 dollari rettificati contro i 97 centesimi attesi e ricavi a 9,37 miliardi di dollari contro i 9,29 miliardi previsti. Il gigante del caffè ha riportato nel quarto trimestre fiscale un utile netto attribuibile alla società di 1,22 miliardi di dollari, pari a 1,06 dollari per azione, in aumento rispetto agli 878,3 milioni di dollari, pari a 76 centesimi per azione, dell’anno precedente.