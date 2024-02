Standard Chartered annuncia utili 2023, premia gli azionisti con buyback e aumento dividendi

Standard Chartered, il colosso finanziario con sede a Londra che incassa la maggior parte del suo fatturato con le sue attività in Asia, ha annunciato di aver concluso il 2023 con un utile al lordo delle tasse in crescita del 18% a $5,09 miliardi, in linea con i $5,1 miliardi attesi dal consensus degli analisti.

La banca ha annunciato la distribuzione di un dividendo finale di $560 milioni o di 21 centesimi per azione, che ha fatto salire del 50% i dividendi dell’intero anno, portandoli a 27 centesimi per azione, oltre i 23,7 centesimi per azione attesi dal consensus. Il gruppo ha deciso di premiare gli azionisti anche con un buyback di $1 miliardo.

