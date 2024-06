Spread Btp-Bund balza a 150 punti, rendimento sale al 4,13%

Ancora tensione sul fronte dei titoli di stato europei ed italiani. Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco è schizzato a quota 150 punti base. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è, invece, salito al 4,13%, mentre il tasso del Bund di pari scadenza è al 2,63 per cento.

Sotto la lente dei mercati l’esito delle elezioni politiche in Europa, soprattutto l’incertezza politica che si è creata, e le ultime dichiarazioni della presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde. In una intervista esclusiva rilasciata dopo la riunione di giovedì scorso ad alcuni quotidiani europei, tra cui Il Sole 24 Ore, Lagarde ha avvertito che “siamo ancora in territorio restrittivo” e che “dovremo restarvi per tutto il tempo necessario a riportare l’inflazione al 2%”.