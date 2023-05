Spread Btp-Bund a 188 punti, rendimento al 4,19%. Fitch conferma rating e alza stime crescita

In avvio di settimana lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco si muove sotto i 190 punti base, in area 188. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si mantiene, invece, sopra la soglia del 4% e in questo momento è al 4,19 per cento.

Sotto i fari le indicazioni arrivate venerdì sera da Fitch. L’agenzia di rating Usa ha confermato sia il rating sovrano sull’Italia a ‘BBB’ e le prospettive stabili. Riviste al rialzo le stime di crescita.

La crescita dell’economia italiana “ha superato le nostre aspettative nel primo trimestre 2023, in netta ripresa grazie al significativo allentamento della crisi del gas naturale in Europa, al rimbalzo del turismo e al rafforzamento della domanda globale”, scrivono gli esperti nel report. Alla luce di queste dinamiche, abbiamo rivisto le nostre previsioni per il 2023 a +1,2% dal +0,5% precedente. Inoltre, Fitch si attende che nel 2024 l’economia cresca dello 0,8%, in rallentamento rispetto all’1,3% previsto a marzo.

Adesso, si attende il giudizio di Moody’s in arrivo venerdì prossimo a mercati chiusi.