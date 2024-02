Spagna: inflazione rallenta a febbraio, Cpi armonizzato 2,9%

L’inflazione mostra segnali di raffreddamento in Spagna, così come in Francia, aspettando i dati tedeschi di oggi e quelli di domani dell’Italia e dell’eurozona.

L’indice dei prezzi al consumo spagnolo, a febbraio (lettura preliminare), cresce del 2,8% su base annua (in linea con le attese), rispetto al 3,4% di gennaio, mentre il dato armonizzato rallenta dal 3,5% al 2,9% (attese 2,8%).

Su base mensile, i prezzi aumentano dello 0,3% (consensus +0,4%) e, su base armonizzata, dello 0,4% (stima +0,2%).

Il Cpi base, che esclude le componenti più volatili dell’inflazione, si attesta al 3,4%, a fronte del 3,6% di gennaio e del 3,3% previsto dagli analisti.