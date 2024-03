27/03/2024 11:54

Ferrari e SK On hanno siglato un memorandum d’intesa per rafforzare la loro collaborazione nell’innovazione tecnologica delle celle per batterie. Questa partnership vede SK On, un leader globale nella produzione di batterie per veicoli elettrici, collaborare con Ferrari sin dal 2019 per potenziare le prestazioni delle vetture sportive del marchio.