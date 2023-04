Spagna: a marzo vendite al dettaglio a +9,5% a/a

27/04/2023 10:08

Glencore, gigante anglo-svizzero nel settore minerario, acquista una partecipazione del 30% in Alunorte e del 45% in Mineracao Rio do Norte (MRN) dalla norvegese Norsk Hydro, leader mondiale nell’alluminio a basse emissioni di carbonio, per un valore complessivo di 775 milioni di dollari.