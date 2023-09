SpaceX: FAA chiede correttivi prima del prossimo lancio di Starship

Space Exploration Technologies, di Elon Musk, è stata richiamata a prendere “azioni correttive” da parte della Federal Aviation Administration (FAA) per prevenire futuri incidenti simili a quelli avvenuti durante il test del razzo Starship nel mese di aprile. Prima che a SpaceX sia concesso un nuovo permesso di lancio, la società deve affrontare e risolvere una serie di problemi emersi.

La FAA ha attribuito “diverse cause principali” agli errori avvenuti durante il test di lancio del razzo Starship. L’ente federale ha indicato che, tra le altre cose, la SpaceX deve riprogettare il suo hardware per prevenire perdite e incendi. In totale, sono state citate 63 azioni che necessitano di revisione.

“SpaceX deve implementare tutte le azioni correttive che influiscono sulla sicurezza pubblica e richiedere e ottenere una modifica della licenza da parte della FAA che rispetti tutti i requisiti di sicurezza, ambientali e altri requisiti normativi applicabili prima del prossimo lancio del razzo Starship,” ha dichiarato l’ente. Al momento, SpaceX non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.