S&P, PNRR: Italia e Spagna in ritardo nell’utilizzo del Fondo UE

S&P Global Ratings segnala un ritardo significativo da parte di Italia e Spagna nell’utilizzare le risorse del Fondo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility) dell’Unione Europea. Rispetto alla scadenza iniziale del 2026, i due paesi hanno utilizzato solo il 10% e il 20% delle risorse disponibili alla fine del 2022.

Nel rapporto “EU RRF At Half-Time: Italy And Spain Will Likely Need Extra Time To Spend Their Funds”, S&P prevede che Italia e Spagna richiederanno probabilmente più tempo per sostenere progetti di investimento complessi che affrontino sfide come l’obiettivi climatici, la digitalizzazione e la coesione sociale. Allo stesso modo, altri governi beneficiari di ampie sovvenzioni dell’UE potrebbero seguire questa tendenza.