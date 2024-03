S&P, il primo taglio tassi a a metà 2024

“Manteniamo la nostra visione di tassi più alti più a lungo e ci aspettiamo che le principali banche centrali inizino i primi tagli del costo del denaro a meta’ del 2024. Riteniamo che i tagli successivi saranno graduali in quanto il ritorno al tasso neutrale richiederà del tempo”: lo affermano gli analisti di S&P nel loro ultimo rapporto sull’economia globale rilasciato oggi.

Per il 2024, la previsione di S&P per la crescita economica globale è stata aggiustata al rialzo al 3,2%, segnando un incremento di 40 punti base rispetto alle previsioni precedenti, grazie alle revisioni positive per Stati Uniti e India. In particolare, per gli Stati Uniti, S&P ha rivisto la sua previsione di crescita al 2,5%, migliorando di un punto percentuale rispetto alle stime precedenti, grazie soprattutto alla robustezza persistente del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda l’India, la previsione di crescita per l’anno fiscale 2024, che si conclude a marzo, è stata alzata di 1,2 punti percentuali al 7,6%, mentre per l’anno fiscale 2025, l’incremento è stato di 40 punti base, portandola al 6,8%. L’ultima stima per l’Eurozona indica una crescita dello 0,7% per l’anno corrente e dell’1,3% per il prossimo anno.