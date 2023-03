S&P Global PMI: a marzo la ripresa del settore terziario accelera la crescita dell’eurozona

Dai dati flash raccolti a marzo dall’indagine PMI, la crescita dell’economia dell’eurozona è accelerata al record in dieci mesi, consolidando i segnali di una ripresa dell’economia dopo il calo registrato alla fine dello scorso anno. Così S&P Global secondo cui l’Indice ‘Flash’ destagionalizzato PMI Composito della Produzione dell’Eurozona, che si basa su circa l’85% delle risposte finali, è aumentato a marzo per il quinto mese consecutivo rispetto a 52.0 di febbraio e ha toccato il valore più alto in dieci mesi con 54.1. Quest’ultima lettura indica il terzo mese consecutivo di crescita ad un tasso espansione che continua ad accelerare dall’inizio dell’anno. Ancora una volta la crescita è stata alimentata dal settore terziario, dove l’attività economica è aumentata per il terzo mese consecutivo, ed il cui indice è salito da 52.7 di febbraio a 55.6 di marzo, registrando la più forte espansione da maggio dell’anno scorso.