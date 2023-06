S&P 500: Morgan Stanley conferma view bearish. Il valore stimato per la fine dell’anno

Mike Wilson, responsabile della divisione di strategia sull’azionario Usa di Morgan Stanley, ha confermato la view bearish su Wall Street, che prevede una correzione tattica della borsa Usa.

Lo strategist ritiene che la prospettiva di una recessione degli utili non sia stata ancora scontata dalla borsa Usa:

“Prevediamo ancora una correzione tattica, in concomitanza con la conclusione della fase ciclica di mercato orso”, ha sottolineato lo strategist di Morgan Stanley.

L’outlook è di un valore dello S&P 500 a quota 3.900 alla fine dell’anno, in calo del 9% circa rispetto ai 4.282,37 punti della chiusura dell’indice di venerdì scorso.

La previsione sullo S&P 500 è anche ben al di sotto delle stime, in media, degli strategist di Wall Street, che prevedono in media per il listino benchmark un valore a quota 4.157 per la fine dell’anno, stando ai risultati di un sondaggio lanciato dalla CNBC.