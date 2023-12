S&P 500: Goldman Sachs rivede al rialzo target fine 2024

La divisione di ricerca di Goldman Sachs ha rivisto al rialzo l’outlook sullo S&P 500 relativo alla fine del 2024.

Gli analisti prevedono ora una chiusura dell’indice benchmark di Wall Street a 5.100 punti, rispetto ai 4.700 punti previsti un mese fa circa.

D’altronde lo S&P 500 ha sorpassato il target formulato da Goldman Sachs di 4.700 punti, scattando fino a 4.796 punti, grazie all’aspettativa di imminenti tagli dei tassi da parte della Fed di Jerome Powell, che dovrebbero essere varati a partire dall’anno prossimo.

A tal proposito, Goldman Sachs ritiene che la Fed inizierà a tagliare i tassi nel primo trimestre del 2024.

“Un contesto di tassi di interesse in calo e il miglioramento delle aspettative sulla crescita economica sono storicamente fattori positivi per le small cap, i cui titoli di recente sono stati scambiati a valutazioni depresse”, hanno detto ancora da Goldman Sachs, in particolare il team di ricerca sull’azionario guidato da David Kostin.

Nella sessione di ieri l’indice S&P 500 ha chiuso a un valore inferiore di appena l’1,2% rispetto al valore massimo di chiusura testato a 4.796,56 nel gennaio del 2022.