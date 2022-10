Sostenibilità: R5 Living stringe accordo di co-marketing legato al film ‘Il Talento di Mr. Crocodile’

R5 Living, azienda bergamasca che sviluppa prodotti per la cura della persona e della casa a basso impatto ambientale, abbraccia il mondo dell’animazione per valorizzare la sua linea di prodotti.

In vista dell’uscita nelle sale del film ‘Il Talento di Mr.Crocodile’, la casa di distribuzione Sony Pictures, attraverso l’agenzia Coboxing, ha coinvolto R5 Living per una operazione di co-marketing finalizzata a sensibilizzare i piccoli e anche i più grandi consumatori sui valori della sostenibilità e dell’inclusività.

Oltre all’utilizzo di Lyle in comunicazione, R5 Living lancerà anche un’operazione a premi con la possibilità di vincere due biglietti per vedere Il Talento di Mr.Crocodile.

Lyle è un coccodrillo che vive a New York. La sua vita è tranquilla: aiuta la famiglia Primm con i piccoli lavoretti di casa, fa il bagnetto cantando, gioca con gli altri bambini del quartiere. Un giorno però la sua vita cambia all’improvviso: un vicino decide che Lyle è pericoloso e va rinchiuso. Il dolce coccodrillo dovrà fare di tutto per dimostrare di essere buono e innocuo, provando al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c’è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

“I valori di Lyle rispecchiano in pieno la filosofia di R5 Living: il rispetto per il mondo che ci circonda, l’inclusività, la voglia di dimostrare che esiste un modo diverso di fare le cose”, rimarca R5@Living in una nota stampa.

“Questa collaborazione, ci vedrà coinvolti da metà ottobre fino all’inizio di dicembre e ci permetterà di utilizzare l’immagine di Lyle nelle nostre comunicazioni e soprattutto nel lancio della linea Bambino, con un kit dedicato – progetto al quale lavoriamo da più di un anno e con cui proseguiamo nello sviluppo di prodotti cosmetici di alta qualità, formulati con ingredienti di origine di naturale – racconta Cristina Mollis, fondatrice e Ceo di R5 Living – Avere come guest star un coccodrillo buono e fuori dagli schemi ci è sembrata l’occasione ideale per valorizzare il nostro lavoro e i nostri prodotti. Prodotti che puntano al rispetto delle persone, del modo in cui vengono realizzati e del nostro Pianeta”.

“La speranza è che i bambini tornando a casa dal cinema possano associare i valori di Lyle ai nostri e ricordarsi che i piccoli gesti quotidiani sono alla base dei grandi cambiamenti”.

“E’ stato un vero piacere collaborare con un’azienda come R5 che ha deciso di mettere insieme Tecnologia ed Ecologia” – racconta Domenico Ravaioli responsabile partnership di Sony Pictures “Sia dal punto di vista strategico che creativo R5 ha saputo cogliere perfettamente i temi del Film sposando in pieno quella che è la nostra filosofia di partnership”.