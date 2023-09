Sosteneo SGR: nuova iniziativa di Generali Investments per la Transizione Energetica

Generali Investments ha dato il via a Sosteneo SGR, una joint venture strategica che si concentra su investimenti in equity per progetti infrastrutturali greenfield legati alla transizione energetica. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nell’ambito degli investimenti sostenibili, con un focus particolare su soluzioni di energia pulita.

Sosteneo è il frutto di una partnership tra Generali Investments Holding ed esperti del settore dell’energia rinnovabile e della gestione dei fondi. Tra questi troviamo figure di spicco a livello globale come Umberto Tamburrino, Ivor Frischknecht, Chris Twomey e Chris Deves. Questo team di professionisti vanta decenni di esperienza in questa asset class, offrendo un valore aggiunto significativo alla joint venture.

L’obiettivo di Sosteneo è di fornire ai clienti l’accesso a opportunità di mercato attraverso investimenti a basso rischio in progetti infrastrutturali greenfield. Questi progetti sono finalizzati alla produzione di energia pulita, come l’energia solare ed eolica, e alla facilitazione del suo utilizzo, come attraverso gli impianti di stoccaggio e le reti di trasmissione elettrica. Sosteneo intende collaborare con la propria rete di partner industriali per sviluppare soluzioni personalizzate per ridurre le emissioni e/o migliorare l’efficienza per le grandi utenze energetiche.