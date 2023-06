Sorgenia: finanziamento da 50 milioni di euro da Banco Bpm e Sace

Banco Bpm e Sace, la società di assicurazione del credito all’esportazione, hanno perfezionato un’operazione di finanziamento da 50 milioni di euro a favore di Sorgenia, la prima greentech energy company italiana. Questa operazione rientra nel quadro della Garanzia SupportItalia, uno strumento messo a disposizione per sostenere le imprese italiane colpite dalle tensioni internazionali.

Il finanziamento concesso da Banco Bpm a Sorgenia prevede una revolving credit facility della durata di 18 mesi. Questa linea di credito ha lo scopo di sostenere eventuali esigenze di capitale circolante da parte dell’azienda, fornendo un ulteriore strumento per far fronte alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime, come il gas e l’elettricità.