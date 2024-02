Sony licenzia 900 lavoratori dalla divisione PlayStation

Sony licenzierà 900 dipendenti della sua unità PlayStation.

Il gigante giapponese dei videogiochi ha tagliato le previsioni di vendita della sua console ammiraglia PlayStation 5 il 14 febbraio, dopo aver avvertito della diminuzione della domanda.

“Dopo un’attenta valutazione e molte discussioni con la dirigenza nel corso di diversi mesi, è emersa la necessità di apportare dei cambiamenti per continuare a far crescere il business e a sviluppare l’azienda”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato dell’unità Jim Ryan in un’e-mail ai dipendenti, resa pubblica dall’azienda.