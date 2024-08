Sony chiude il primo trimestre con un utile in rialzo del 6,5%

Sony Group ha chiuso il primo trimestre dell’anno fiscale con un utile in rialzo del 6,5%, raggiungendo i 231,64 miliardi di yen, un risultato che ha superato le stime degli analisti. I ricavi del gruppo giapponese sono aumentati dell’1,6%, attestandosi a 3,01 trilioni di yen.

Negli ultimi anni, Sony ha effettuato investimenti significativi per rafforzare la creazione di contenuti di intrattenimento. La società ha inoltre rivisto al rialzo le stime per l’anno fiscale che si concluderà a marzo 2025. La nuova previsione per l’utile è stata incrementata dell’1%, passando da 925 miliardi di yen a 980 miliardi di yen.