Somec: perfeziona la prima fase dell’operazione Fabbrica Works

Somec, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, ha perfezionato la prima fase di riassetto della società già indirettamente controllata Fabbrica Works S.r.l.

In particolare, Fabbrica Works ha acquistato la proprietà del complesso aziendale fino ad oggi in uso alla medesima in virtù di un contratto d’affitto, mentre Somec ha acquistato direttamente il 16% del capitale di Fabbrica Works, portando la propria quota di controllo – diretta e indiretta – all’86%.

Il subentro da parte di Fabbrica Works nel contratto di leasing relativo al sito produttivo e direzionale di San Biagio di Callalta (Treviso) avverrà non appena il locatore avrà prestato il proprio consenso.