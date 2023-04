Somec: divisione Mestieri si aggiudica nuovi ordini per oltre €21 mln

Somec, specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, ha ottenuto una serie di commesse in ambito navale per complessivi 21,1 milioni di euro.

Gli accordi riguardano la controllata TSI, specializzata in interni su misura per navi da crociera e superyachts e parte della divisione “Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati”, e consistono complessivamente in 6 contratti (di cui 2 in opzione) siglati con il cantiere navale francese Chantiers de L’Atlantique e con gli armatori Silversea e Crystal Cruises.

Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha sottolineato: “Queste ultime commesse confermano il rinnovato dinamismo di un settore, quello delle navi da crociera, in cui prevarranno sempre più il lusso, l’esclusività, lo stile e la bellezza. Le realtà aziendali che fanno parte del gruppo Somec, ed in particolare quelle della divisione Mestieri, dimostrano ancora una volta di essere pronte ad assecondare e spesso anticipare, i trend del mercato”.