SoftBank riduce quota in Alibaba (FT)

SoftBank è in procinto di vendere la maggior parte della sua partecipazione nel gigante cinese di internet Alibaba, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Un indizio del fatto che gli investitori di lungo corso in Cina stanno riducendo la loro esposizione nel Paese. La società giapponese di investimenti tecnologici ha venduto oltre 7 miliardi di dollari in azioni Alibaba quest’anno tramite contratti forward prepagati, dopo averne venduti 29 miliardi lo scorso anno, come riportato dal quotidiano. I contratti danno a SoftBank la possibilità di riacquistare le azioni, ma il gruppo ha concluso precedenti accordi cedendo le azioni, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Dopo aver registrato perdite sui suoi investimenti in startup, SoftBank ha dichiarato che avrebbe dato priorità alla disciplina finanziaria prima di cercare il momento giusto per passare all’offensiva con gli investimenti. Gli investitori si chiedono anche se l’azienda lancerà un altro programma di buyback. Le azioni Alibaba sono calate fino al 5,2% a Hong Kong oggi, cancellando circa 13 miliardi di dollari di valore di mercato. Le azioni di SoftBank sono rimaste pressoché invariate a Tokyo dopo essere calate dell’8% quest’anno fino alla chiusura di mercoledì.

La vendita ridurrà la partecipazione di Softbank in Alibaba a meno del 4%, secondo quanto riportato dal FT, rispetto alla quota del 14,6% che la società aveva dichiarato di detenere alla fine di settembre.