Societe Generale Italia: Andrea Picchio nuovo Head of Global Markets Sales

Societe Generale ha recentemente reso nota la nomina di Andrea Picchio come nuovo Head of Global Markets Sales in Italia, a partire dal 28 agosto 2023. Nel suo nuovo incarico, Picchio avrà la responsabilità di guidare il team italiano di Global Markets. L’obiettivo principale sarà quello di intensificare le relazioni con la clientela attraverso tutti i settori di attività del Global Markets.

Picchio arriva in Societe Generale proveniente da Deutsche Bank, dove ha maturato una significativa esperienza nel ruolo di Head Cross Asset Solutions e P&I per i clienti istituzionali italiani. Qui, ha avuto la responsabilità della forza vendita e ha definito la strategia per questo segmento di clientela per le attività di mercato. Durante il suo percorso in Deutsche Bank, ha occupato diverse posizioni di rilievo, tra cui quella di responsabile Structured Finance per l’Italia e membro del comitato europeo P&I.