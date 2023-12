04/12/2023 11:32

Eni si impegna in una nuova linea di credito revolving Sustainability-Linked da 3 miliardi di euro, per 5 anni, legata al raggiungimento di obiettivi specifici nel “Sustainability-Linked Financing Framework”. Questo rafforza la flessibilità finanziaria di Eni, in aggiunta alla linea di credito da 6 miliardi di euro ottenuta nel 2022.