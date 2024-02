Snam: progetto per la Hydrogen Valley in Puglia entra nella lista degli IPCEI Hy2Infra

Snam ha reso noto che il progetto per la Hydrogen Valley in Puglia

entra nella lista degli IPCEI Hy2Infra approvata della Commissione Europea.

L’infrastruttura progettata da Snam, si legge in una nota, si inserisce nel quadro più ampio dello sviluppo della filiera dell’idrogeno

che vede coinvolti altri primari operatori industriali attivi in Puglia. Il progetto di Snam, la cui fase operativa è attesa nel 2028, comporta investimenti complessivi per circa 100 milioni di euro, dedicati al repurposing di condotte esistenti (85 km) e all’installazione di nuove tubazioni, per una lunghezza totale di circa 110 km.