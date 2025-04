Snam: firmato accordo per acquisizione del 24,99% di Open Grid Europe

Snam e Infinity Investments, veicolo di investimento interamente posseduto dall’Abu Dhabi Investment Authority, hanno annunciato di avere stipulato uno share purchase agreement per l’acquisizione da parte di Snam della quota del 24,99% detenuta da Infinity Investments nel capitale sociale di Vier Gas Holding – società con sede in Lussemburgo che possiede indirettamente l’intero capitale sociale di Open Grid Europe (OGE) – per un equity value di 920 milioni di euro.

Il completamento dell’operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2025 ed è soggetto al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive, ovvero l’autorizzazione all’acquisto da parte dell’Autorità antitrust tedesca, l’autorizzazione ai sensi della normativa tedesca sugli investimenti esteri da parte del Ministero tedesco per gli affari economici e l’azione per il clima, nonché il mancato esercizio da parte degli altri azionisti di VGH del diritto di prelazione stabilito nei relativi patti parasociali.

In parallelo, Snam ha comunicato al mercato di avere stipulato con l’operatore belga del trasporto gas, Fluxys – attuale azionista di VGH con una quota di circa il 24,11% e già partner di Snam in Interconnector, TAP e DESFA – uno share purchase agreement in base al quale, subordinatamente al perfezionamento dell’operazione con Infinity Investments, Snam si è impegnata a cedere a Fluxys una quota pari a circa lo 0,5% del capitale sociale di VGH in modo che, all’esito di tali operazioni, Snam e Fluxys deterranno una partecipazione sostanzialmente paritetica in VGH.

“Al completamento di questa acquisizione, Snam sarà la prima società italiana a fare un ingresso di queste dimensioni nel settore delle infrastrutture energetiche tedesche. L’acquisizione rafforza la nostra posizione di leadership in Europa nel settore ed è pienamente in linea con la nostra strategia di sviluppo di una rete paneuropea multi-molecola a presidio dei principali corridoi energetici continentali, e in particolare lungo quello più rilevante, che va dal Sud al Nord Europa”, ha commentato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.