Sky annuncia tagli al personale nel Regno Unito

Il gruppo media britannico Sky ha comunicato la sua intenzione di attuare significativi tagli al personale nel Regno Unito, con la soppressione di 2.000 posti di lavoro e la chiusura di tre call center su dieci. Questa decisione si inserisce in un ampio piano di trasformazione aziendale.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce dell’azienda in un comunicato inviato all’Afp, l’obiettivo principale di questa ristrutturazione è quello di trasformare l’attività aziendale per migliorare il servizio clienti, rendendolo più veloce, semplice e digitale. Questo cambiamento è visto come essenziale per mantenere la competitività di Sky nel mercato dei media, che è in continua evoluzione.

La decisione di ridurre il personale e chiudere i call center è stata presa dopo un’attenta analisi delle operazioni aziendali e delle esigenze dei clienti. L’azienda ritiene che un servizio clienti più snello e tecnologicamente avanzato possa offrire un valore aggiunto significativo ai suoi utenti.