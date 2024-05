SiVola punta sulla Spagna dopo gli ottimi risultati nel 2023

La travel tech company italiana, SiVola, specializzata nel mercato dei viaggi di gruppo, ha concluso il 2023 con performance economiche eccezionali, registrando ricavi per 23,6 milioni di euro, con un incremento del 131% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda di 1,3 milioni, con un aumento del 189% e una crescita dei passeggeri del 97%.

Forti di questi risultati, SiVola ha deciso di avviare un programma di internazionalizzazione, scegliendo la Spagna come primo mercato estero. L’obiettivo è quello di estendere la propria presenza anche ad altri paesi europei nel prossimo futuro. “L’apertura sul primo mercato estero segna l’inizio del percorso di internazionalizzazione di SiVola, che, a tendere, prevede di espandersi anche in altri mercati europei”, si legge in una comunicazione ufficiale.

Il 2023 si è dimostrato un anno particolarmente positivo per SiVola, nonostante le numerose sfide economiche e geopolitiche a livello globale. Sergio De Luca, CEO dell’azienda, ha evidenziato la forte attrattiva dell’offerta di SiVola: “i risultati che abbiamo raggiunto mostrano la grande attrattività della nostra offerta, nonostante sia stato un anno caratterizzato da numerose sfide economiche e geopolitiche a livello mondiale”.

SiVola ha inoltre aggiunto che la crescita significativa dei ricavi rispetto al 2022 è stata favorita dalla ripresa del settore e dalla rinnovata voglia di viaggiare delle persone post Pandemia, confermando il successo del modello di business dell’azienda, profittevole fin dal suo primo anno di attività.