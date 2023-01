SIT: vendite preliminari per 388 mln (+3,3%) nel 2022

Le vendite caratteristiche preliminari di SIT realizzate nel 2022 ammontano a 387,6 milioni, in crescita del 3,3% rispetto ai 375,2 milioni del 2021.

In particolare, la società che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi ha registrato vendite per 315 milioni nella Divisione Heating (+5,6%) e per 72,6 milioni nella Divisione Metering (-5,7%).

In particolare, per quanto attiene allo Smart Gas Metering, le vendite 2022, in linea con le previsioni, sono pari a 48,4 milioni (-15,2%) mentre nel Water Metering si attestano a 24,2 milioni (+21,6%).

Il Cda di SIT approverà il prossimo 21 marzo il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022.