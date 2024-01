Signorini (Bankitalia): tensioni porteranno shock sui prezzi

Luigi Federico Signorini, alla guida di Bankitalia, ha recentemente esposto la sua visione delle tensioni globali in un discorso alla Vienna University of Economics and Business. L’esperto ha manifestato la sua preoccupazione per l’intensificazione delle tensioni in aree strategiche del mondo.

Secondo Signorini, questa situazione potrebbe portare a nuovi shock sui prezzi. Mentre l’economia globale è ancora in bilico, gli effetti di tali shock potrebbero avere ripercussioni significative. La stabilità dei prezzi è un fattore di fondamentale importanza per il benessere economico, ed è per questo che la questione preoccupa il Direttore Generale di Bankitalia.