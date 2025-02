Shopify chiude il 2024 con risultati record

Shopify, rinomata società tecnologica canadese, ha registrato un anno straordinario nel 2024, chiudendo con un Gross Merchandise Volume (GMV) di 292,3 miliardi di dollari, rispetto ai 235,9 miliardi di dollari del 2023. I ricavi hanno raggiunto gli 8,88 miliardi di dollari, un balzo rispetto ai 7,06 miliardi dell’anno precedente, mentre l’utile operativo si è attestato a 1,08 miliardi di dollari, un netto miglioramento dal deficit di 1,42 miliardi di dollari dell’anno scorso.

“Il 2024 è stato un anno eccezionale per Shopify. Abbiamo colto ogni opportunità per alimentare la nostra crescita e i risultati trimestre dopo trimestre si sono visti”, ha dichiarato Harley Finkelstein, Presidente di Shopify. Guardando al futuro, l’azienda si impegna a rendere l’imprenditorialità più comune e a consolidare la sua posizione come piattaforma commerciale di riferimento per aziende di ogni dimensione.

Per il primo trimestre del 2025, Shopify prevede che il forte slancio dei commercianti del quarto trimestre continui, anche se storicamente questo periodo registra il GMV stagionalmente più basso. Le previsioni indicano una crescita dei ricavi e dell’utile lordo del 25% su base annua, segnando un ulteriore progresso per l’azienda.