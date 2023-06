Shell: si dimette il capo delle energie rinnovabili

Il responsabile di Shell per la generazione di energia rinnovabile Thomas Brostrom lascia l’azienda, ha dichiarato venerdì un portavoce, settimane dopo che l’amministratore delegato Wael Sawan ha ridimensionato i piani di transizione energetica.

Brostrom è entrato in Shell dal gigante dell’eolico offshore Orsted nell’agosto del 2021 per dirigere l’eolico offshore, mentre l’azienda progettava di far crescere rapidamente le sue attività eoliche e solari come parte di una strategia per ridurre le emissioni di gas serra sotto il precedente CEO Ben van Beurden.