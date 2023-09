Shell: interruzione parziale nella più grande raffineria d’Europa

Shell ha dovuto interrompere le operazioni in una sezione della sua raffineria di Rotterdam, la più grande d’Europa, a seguito di una perdita di gas segnalata dalle autorità locali.

La raffineria continuerà a funzionare, ma l’interruzione dell’impianto Hycon potrebbe complicare la produzione di diesel e carburante per jet. Shell, come di consuetudine, non ha commentato sulle operazioni della raffineria.

Da tempo, il mercato del diesel europeo è in tensione, dopo aver perso un importante fornitore esterno a causa delle sanzioni imposte alla Russia. L’estate calda ha inoltre limitato la produzione, lasciando le riserve nel principale hub di trading petrolifero della regione più basse del solito per questo periodo dell’anno.

Il premio del carburante rispetto al Brent, un indicatore chiave della redditività della raffinazione, è in aumento da mesi e ha superato i $33 al barile martedì. Hycon ha una capacità di 25.000 barili al giorno, e l’interruzione di questa unit potrebbe avere un impatto significativo sul mercato del diesel.