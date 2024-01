Shell cede controllata nigeriana SPDC a consorzio Renaissance

Shell ha siglato un accordo per la cessione del suo branch nigeriano onshore, The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC). L’acquirente è Renaissance, un consorzio di cinque aziende, composto da quattro società di esplorazione e produzione con base in Nigeria e un colosso energetico a livello internazionale.

La transazione è ora in attesa dell’approvazione del governo federale della Nigeria, un passaggio obbligatorio per il completamento dell’operazione. L’accordo prevede anche il rispetto di altre condizioni non specificate al momento.