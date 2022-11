Sewing (Deutsche Bank): “Ue pericolo dipendenza da banche estere”

C’è il “pericolo” di una dipendenza europea dalle banche estere. A lanciare l’allarme l’amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing che ha da tempo avvertito che l’Europa ha bisogno di banche forti per contrastare i concorrenti statunitensi e cinesi.

Ma oggi le sue dichiarazioni assumono un senso di maggiore urgenza. “Dobbiamo urgentemente cambiare rotta se non vogliamo affidarci principalmente alle banche straniere per finanziare il futuro dell’Europa”, ha detto Sewing a una conferenza bancaria. “E nessuno dovrebbe prendere alla leggera questo pericolo”, ha detto Sewing che ha accusato le autorità di regolamentazione europee di avere la mano pesante. “Diventa sempre più chiaro che l’attuale quadro normativo fa poco per rafforzare le banche europee”, ha dichiarato Sewing. “La questione che mi preoccupa è che il pendolo sta per oscillare troppo”. “Dovremmo anche esaminare dove (la regolamentazione) potrebbe essere andata troppo oltre”, ha detto.