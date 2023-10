Sesa: la tedesca TRIAS è la decima acquisizione dell’anno

Sesa, leader in Italia nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, annuncia l’acquisizione del 100% di TRIAS Mikroelektronik. L’operazione, effettuata tramite VAR Group, permette di rafforzare competenze e soluzioni software per il settore engineering nell’area Dach (Germania, Austria, Svizzera).

Per Sesa si tratta della decima acquisizione dell’anno, dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021, per un track record di oltre 60 operazioni dal 2015 ad oggi.

TRIAS ha sede in Germania, a Krefeld, e in Romania, a Iasi, e conta un organico di circa 15 dipendenti. La società prevede di registrare, al termine del 2023, ricavi per circa € 3 milioni e un Ebitda margin del 10%. La società è specializzata in soluzioni software per la progettazione elettronica (EDA), la simulazione e verifica di dispositivi logici programmabili e di circuiti integrati, nonché di sistemi di cablaggio ed on-board networks, con una base clienti rappresentata da imprese operanti nel settore dell’elettronica, ingegneria aerospaziale, automotive, automazione, robotica e sistemi di difesa. Inoltre, è partner di Siemens Electronic Design Automation (“EDA”) e Siemens Digital Industries Software.

Il Gruppo Sesa grazie a questa operazione continua ad espandere le proprie competenze e soluzioni in ambito digitale per il settore engineering oltre i confini nazionali, in un primario mercato come quello tedesco, contraddistinto da un tessuto di imprese manifatturiere orientate alla Digital Transformation, rafforzando così il proprio posizionamento nell’area Dach con oltre 2.000 clienti serviti in tale regione.

Var Group, con l’aggregazione di TRIAS, consolida ulteriormente la propria presenza nel settore digital engineering. Var4Industries, Strategic Business Unit di Var Group focalizzata sul settore digital engineering svilupperà ricavi per circa 60 milioni di euro al 30 aprile 2024, di cui il 40% all’estero, in prevalenza nella DACH Area, con circa 200 risorse umane specializzate.