Sesa e Centrico (Banca Sella): nuovo accordo per l’industria dei Financial Services

Sesa, tramite le società interamente controllate Base Digitale Group e Var Group, e Centrico, società tecnologica del gruppo Sella controllata da Banca Sella, hanno sottoscritto una partnership strategica di lungo termine con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato italiano nell’ambito delle soluzioni software, Business Process Outsourcing (BPO) e servizi applicativi per l’industria dei Financial Service.

L’accordo, come si legge in una nota, prevede la costituzione della società BDY, controllata dal Gruppo Sesa attraverso Base Digitale Group e partecipata da Centrico, che offrirà software di core banking, BPO e servizi applicativi sul mercato italiano. Contestualmente viene creata la società Nivola, controllata da Centrico e partecipata dal Gruppo Sesa attraverso Var Group, finalizzata alla collaborazione in ambito infrastrutturale, cloud e security. Grazie a questa operazione, il Gruppo Sesa svilupperà ricavi incrementali per Euro 20 milioni con un Ebitda margin double digit nel primo anno di attività ed un obiettivo di oltre Euro 60 milioni al quinto anno della collaborazione. L’accordo ha come primario obiettivo l’ampliamento del perimetro delle piattaforme digitali e dei servizi di sviluppo applicativo del settore Business Services del Gruppo Sesa. L’acquisto della maggioranza del capitale di BDY sarà effettuato da parte di Base Digitale Group con valori e modalità di pagamento del prezzo coerenti con i criteri generalmente applicati da Sesa in operazioni di partnership industriale, con meccanismi di Earn Out ed allineamento dei vettori di interesse nel medio termine ed il coinvolgimento nel capitale di BDY di Centrico, per un periodo di almeno 10 anni, partecipando alla governance societaria.