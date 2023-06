Sesa: chiude esercizio con ricavi per 2,9 mld (+21,3%)

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2023 con ricavi ed altri proventi consolidati per circa 2,9 miliardi di euro (dati preliminari in attesa del CdA del 18 luglio), in crescita del +21,3% su base annua, rispetto a 2,39 miliardi al 30 aprile 2022.

Nel cinquantesimo anno dalla sua fondazione, il Gruppo Sesa prosegue il proprio percorso di crescita continua con un incremento media annuale di ricavi ed occupazione superiore al 10% nel periodo 2011- 2023 (CAGR FY 2012-2023 ricavi +11,9%; CAGR FY 2012-2023 risorse umane +15%), grazie alla grande capacità di aggregazione e sviluppo di competenze digitali, guidando l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale dei distretti produttivi italiani e, più recentemente, anche di quelli europei.

Il Gruppo al 30 aprile 2023 raggiunge il totale di circa 4.750 risorse umane, in crescita del 14% Y/Y, pressoché totalmente inserite a tempo indeterminato. La forte crescita del capitale umano, raddoppiato in soli 3 esercizi, è stata possibile sia grazie all’aggregazione di nuove società con forti competenze tecniche verticali (circa 60 gli M&A industriali bolt-on realizzati negli ultimi 5 anni con un contributo di oltre 2.000 risorse umane) che all’hiring interno con oltre 650 nuove risorse nel solo esercizio 2023, in prevalenza under 30, inserite con programmi di formazione nelle principali aree dei trend digitali.

La società ha anche annunciato il nuovo piano di welfare per l’anno 2023-24, che prevede un ulteriore impulso al well-being, salute e qualità della vita lavorativa delle persone del Gruppo, con rinnovato focus su genitorialità, education, sostenibilità e benessere ed iniziative dedicate alle risorse under 30, pari ad oltre 1.100 unità al 30 aprile 2023.