Sesa: acquisizione di Albalog per ampliare le competenze nei software per il segmento small business

Sesa ha stretto una partnership industriale e societaria con Albalog, ampliando le proprie competenze nel segmento small business.

L’acquisizione è avvenuta tramite Var Group e vede l’ingresso di Albalog nel perimetro di consolidamento del Gruppo Sesa a partire da ottobre 2022. Albalog entra a far parte della nuova business unit di Var Group Pluribus, dedicata alle soluzioni applicative e gestionali per il segmento small business, che conta circa 100 risorse umane e ricavi per € 10 milioni.

Con l’annuncio di quest’ultimo accordo, diventano undici le acquisizioni da inizio anno di Sesa, dopo le 15 del 2021. Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, attraverso M&A industriali bolt-on a supporto dell’evoluzione digitale delle imprese del made in Italy.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa, ha dichiarato: “Continueremo ad alimentare la nostra crescita sostenibile attraverso M&A industriali in aree di sviluppo strategico, con obiettivi di generazione di valore a lungo termine e supportando la digitalizzazione di imprese ed organizzazioni nell’attuale fase cruciale di evoluzione del mercato”.