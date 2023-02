Sesa: Acquisisce Next Step e amplia le competenze nella digitalizzazione dei servizi pubblici locali

Sesa ha acquisito, attraverso la società controllata Var Group, la maggioranza del capitale di Next Step Solution, consolidando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni software per la digitalizzazione dei pagamenti dei servizi pubblici locali e per tutto ciò che è legato al percorso dell’Agenda Digitale.

Next Step offre soluzioni Software e di trasformazione digitale ad aziende pubbliche locali a supporto della digitalizzazione dei pagamenti dei servizi pubblici. La società ha sviluppato internamente una soluzione software web based per la gestione finanziaria delle Entrate Locali (EntraNext), allineata agli standard della Pubblica Amministrazione.

L’acquisizione, realizzata da Var Group S.p.A. attraverso la controllata Apra S.p.A., sviluppa ricavi annuali per circa 1,5 milioni ed un Ebitda margin di circa il 30%. Var Group rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nel settore ERP & Vertical Solutions, con un perimetro di ricavi di circa 180 milioni, 1.200 risorse umane e oltre 6.000 clienti SME ed Enterprise sul territorio nazionale, a supporto della trasformazione digitale dell’economia italiana.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo, con il coinvolgimento nel capitale dei Soci Operativi di Next Step ed obiettivi di crescita sostenibile a medio termine. Il Gruppo Sesa continua ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica come quello software, attraverso M&A industriali bolt-on a supporto dell’evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni.