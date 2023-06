Sequoia Capital: si divide in tre società per tensioni Usa-Cina

Il colosso del venture capital, Sequoia Capital, si dividerà in tre società indipendenti, separando in particolare le attività cinesi e statunitensi a causa delle crescenti tensioni tra le due maggiori economie mondiali.

La società, nota per il suo sostegno iniziale a Google, Instagram e alcune delle più grandi aziende Internet cinesi, ha annunciato che la riorganizzazione verrà resa effettiva non oltre la fine di marzo del prossimo anno.

Nel corso degli anni, ha gestito investimenti tecnologici attraverso il Pacifico, intrecciando fondi pensione e finanziamenti statunitensi con opportunità nei due più grandi mercati Internet del mondo. Ora, con l’aumento del controllo normativo sia a Pechino che a Washington, l’azienda trova sempre più difficile orientarsi nel panorama politico.

Il colosso operava già attraversi tre realtà già in gran parte indipendenti: una focalizzata sulla Cina, un’altra sugli Stati Uniti e sull’Europa e una terza sull’India e il Sud-est asiatico.

Il business in Cina manterrà il suo attuale nome in cinese e adotterà il nome HongShan in inglese. Sequoia India e Sud-est asiatico, che gestisce $9,2 miliardi attraverso 13 fondi, diventerà Peak XV Partners, mentre l’attività di venture capital di Stati Uniti e Europa continuerà a essere conosciuta come Sequoia Capital.

Allo stesso tempo, Sequoia Heritage e Sequoia Capital Global Equities continueranno ad operare sotto il marchio Sequoia.