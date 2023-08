Seduta negativa per le borse europee, Piazza Affari la peggiore

Seduta negativa per Piazza Affari, che chiude la seduta in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore con i tre indici principali abbondantemente sotto la parità.

Sessione debole per il cambio eur/usd, che scambia con un calo dello 0,49% a quota 1,09. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%.

Mentre lo spread Btp/Bund, chiude la giornata poco mosso sui livelli di 168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,13%.

Nello scenario borsistico europeo spicca la prestazione negativa di Francoforte, che chiude la seduta in calo dell’1,10%, contrazione moderata per il Ftse 100 di Londra,(-0,36%), sottotono anche il CAC40 di Parigi con un – 0,69%.