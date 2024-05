Seduta debole in Europa, Piazza Affari a -0,3%

Finale negativo per le borse europee, mentre a Wall Street il Nasdaq registra un nuovo massimo storico alla riapertura dopo il weekend lungo. A Piazza Affari, il Ftse Mib chiude in calo dello 0,3% a 34.659 punti, appesantito dalle vendite su Ferrari (-2%), Prysmian (-2%) e Brunello Cucinelli (-2,3%). In rialzo invece i bancari Bper (+1,85%) e Intesa Sanpaolo (+1,2%).

In giornata è stato pubblicato il sondaggio Bce di aprile sulle aspettative di inflazione dei consumatori della zona euro. La prospettiva per la crescita dei prezzi nei 12 mesi successivi è passata dal 3,0% al 2,9%, mentre quella a tre anni dal 2,5% al 2,4%. I dati del Conference Board sulla fiducia dei consumatori americani invece hanno evidenziato un miglioramento da 97,5 a 102 punti a maggio.

Cresce l’attesa per i report di venerdì sull’inflazione della zona euro e sul Pce core statunitense. In precedenza, attenzione all’inflazione della Germania (domani) e i Pmi cinesi (venerdì).

Rendimenti obbligazionari in rialzo, nel giorno delle aste di Treasury a due e a cinque anni. Lo spread Btp-Bund supera nuovamente i 130 punti base, il decennale italiano al 3,88% e il Bund al 2,58%.

Tra le materie prime, l’oro si riporta sopra i 2.350 dollari l’oncia. Le tensioni geopolitiche spingono le quotazioni del greggio, con il Brent a 83,7 dollari al barile, in attesa della riunione online dell’Opec+ del 2 giugno.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si attesta a 1,087 e il dollaro/yen poco sotto quota 157.