Seduta contrastata, Piazza Affari cede lo 0,4%

Chiusura in ordine sparso per le borse europee, in una giornata ricca di spunti macroeconomici. A Piazza Affari il Ftse Mib termina in calo dello 0,4% a 36.581 punti, con Nexi (-3,1%), Campari (-2,45%), Iveco (-2,3%) e Stm (-2%) in coda. Denaro invece su A2a (+1,1%), Telecom Italia (+1,1%), Italgas (+1,1%) e Inwit (+1,2%).

Dagli Usa sono giunti i dati Adp sull’occupazione nel settore privato, superiori alle attese (+183 mila contro 150 mila previsti), che segnalano una robusta crescita in attesa dei nonfarm payrolls di venerdì. L’indice Ism servizi è invece diminuito a 52,8 punti. In Europa, l’indicatore dei salari della Bce ha previsto un rallentamento all’1,5% nel quarto trimestre dell’anno, un segnale positivo per l’inflazione.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund a 109 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,47% e il Bund tedesco al 2,38%.

Fra le materie prime, il Brent scivola sotto i 75 dollari al barile dopo l’aumento delle scorte di greggio statunitensi emerso dai dati Eia, mentre l’oro aggiorna i massimi e viaggia a 2.867 dollari l’oncia in scia alla forte domanda di beni rifugio.

Sul forex, l’euro/dollaro risale sopra quota 1,04 e il dollaro/yen scende a 152,3. Fra le criptovalute, il Bitcoin si attesta a 97.500 dollari.