SECO: selezionata da Qualcomm come IIoT design center partner

SECO ha stretto una collaborazione strategica con Qualcomm, con l’obiettivo di lanciare nuovi prodotti di edge computing per il mondo dell’Industrial IoT, basati su processori di Qualcomm Technologies.

Sulla base dell’accordo sottoscritto, SECO viene designata come un Industrial IoT design center partner di Qualcomm Technologies e, in quanto tale, si occuperà di sviluppare alcuni reference design di soluzioni hardware off-the-shelf dedicate principalmente a clienti OEM.

In particolare, la collaborazione è volta a realizzare un system-on-module (SOM) e un single board computer (SBC) modulare. Entrambi i prodotti saranno resi disponibili all’interno del catalogo SECO delle soluzioni standard di edge computing. Qualcomm Technologies fornirà supporto a SECO nello sviluppo di tali prodotti al fine di accelerarne il time to market.

In questo contesto, Qualcomm Technologies fornirà anche supporto tecnico, facilitando l’integrazione della propria componentistica nei nuovi prodotti SECO. Inoltre, sarà favorita la possibilità di proporre design custom per i clienti che montano chipset di Qualcomm Technologies, in modo da rispondere maggiormente alle specifiche esigenze delle aziende, nei rispettivi settori verticali.

Nell’ottica di offrire un servizio completo ed end-to-end per la creazione di dispositivi AI-powered, SECO potrà, infine, assistere i fruitori di queste soluzioni a connettersi rapidamente a CLEA – la piattaforma per l’IoT sviluppata internamente – abilitandone le funzionalità, tra cui applicazioni di machine learning e intelligenza artificiale, nelle macchine realizzate per gli utenti finali.