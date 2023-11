Seco: ricavi crescono del 12% nei primi nove mesi dell’anno

Ricavi pari a 162,1milioni di euro nei primi nove mesi, con una crescita organica del 12% rispetto allo stesso periodo del 2022 per Seco.

Massimo Mauri, Amministratore Delegato di SECO, ha dichiarato:

“I risultati dei primi nove mesi dimostrano la capacità di SECO di crescere anche in complessi contesti di mercato. L’evoluzione del nostro modello di business verso un’offerta integrata hardware e software è in continuo sviluppo, con l’obiettivo di anticipare i bisogni dei clienti in campi come Edge computing, IoT e data analytics, creando per loro una soluzione tecnologica completa, capace di differenziare il prodotto e restituire un chiaro valore aggiunto”.