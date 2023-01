Seco: Insieme ad Axelera AI per la nuova generazione di soluzioni Edge AI

Seco è stata selezionata da Axelera AI come sole European developer di soluzioni di edge AI basate sulla propria piattaforma AI MetisTM, una piattaforma ad elevate prestazioni, cost effective e user-friendly che combina hardware e software per accelerare la computer vision sull’edge.

Seco otterrà un accesso privilegiato alla tecnologia di Axelera AI e completerà la progettazione di una development board e di un modulo basato su uno standard form factor. Con l’introduzione del modulo nel proprio catalogo prodotti, Seco potrà offrire una capacità di calcolo dedicata all’intelligenza artificiale, ad alte prestazioni e bassa latenza, estendendo così la propria offerta anche all’innovativo segmento della computer vision.

Le due società lavoreranno per realizzare un insieme di soluzioni a valore aggiunto in cui la processing unit di Axelera AI possa essere integrata con le tecnologie di edge computing e connettività edge-to-cloud di Seco, sfruttando inoltre le capacità di progettazione e customizzazione di quest’ultima in molteplici verticali, nei quali la computer vision può contribuire a trasformare i modelli di business.

Inoltre, CLEA, la piattaforma di IoT-AI sviluppata da Seco, fungerà da abilitatore per la distribuzione di modelli AI-based esistenti per eseguire funzionalità di inferenza accelerata direttamente sull’edge, così come per trasferire sul cloud i dati processati dall’AI per archiviarli o elaborarli ulteriormente.