SEC raccoglie i messaggi privati di Wall Street mentre si intensifica l’indagine su WhatsApp

L’autorità di vigilanza statunitense, SEC, ha raccolto migliaia di messaggi personali da più di una dozzina di importanti società di investimento, intensificando la sua indagine sull’uso di app di messaggistica privata da parte di Wall Street, hanno dichiarato quattro persone direttamente a conoscenza della questione.

In precedenza, la Securities and Exchange Commission (SEC) aveva chiesto alle società di esaminare internamente i messaggi nell’ambito della sua indagine sull’uso da parte di Wall Street di WhatsApp, Signal e altre app di messaggistica non approvate per discutere di lavoro.