Sebino Holding: Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria

Sebino Holding ha reso noto oggi la pubblicazione del documento relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa su un massimo di 2.138.400 azioni della società, quotata su Euronext Growth Milan.

L’offerta è rivolta a un massimo di 1.977.576 azioni ordinarie di Sebino e a un massimo di 160.824 azioni derivanti dall’eventuale esercizio dei warrant convertibili denominati “Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023”.

Il documento dell’offerta è stato depositato presso Consob ed è disponibile al pubblico. Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Consob, avrà inizio il giorno 28 luglio 2023 e si concluderà il 1° settembre 2023, salvo eventuali proroghe. Il pagamento avverrà il giorno 8 settembre 2023, con un corrispettivo di 7,20 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta, interamente versato in denaro.