Scope Rating ha recentemente riconfermato il rating BBB+ dell’Italia, sottolineando il sostegno ricevuto dalla politica monetaria europea, rappresentata dalla Banca Centrale Europea (BCE), e dalla politica fiscale europea, in particolare il Next Generation Eu. Questi fattori fondamentali svolgono un ruolo chiave nel mantenere la stabilità economica del Paese in un periodo di incertezze globali.